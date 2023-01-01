Описание

Поляризационный светофильтр Kenko серии Zeta отличается тонкой оправой, предотвращающей виньетирование на широкоугольных объективах, и новым многослойным просветляющим покрытием: светопропускаемость покрытия на уровне 99.7% предотвращает появление нежелательных ореолов и бликов при съемке против ярких источников света. Поляризационные фильтры устраняют блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность, а также блики от прочих диэлектриков: листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. Фильтр повышает контрастность и цветовую насыщенность изображения. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба, листвы и облаков.*

Покрытие фильтра также обладает олеофобными и водоотталкивающими свойствами: при попадании на поверхность капель воды они быстро сбегают с нее, не оставляя за собой никакого следа. А олеофобные свойства облегчают очистку фильтра от отпечатков пальцев. Черненая оправа фильтра выполнена из анодированного алюминия.

* При использовании поляризационного фильтра в съемке пейзажа лучшие результаты достигаются при направлении камеры в сторону от солнца (под углом приблизительно 90°). Не рекомендуется использовать сверхширокоугольные объективы и панорамную съемку, в противном случае будет заметен эффект неравномерной поляризации неба.