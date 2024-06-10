Описание

UV-фильтр блокирует ультрафиолетовые лучи, которые могут вызывать дымку или размытость на фотографиях, особенно в условиях яркого солнечного света или при съемке в горах или на море.

Улучшение четкости: За счет фильтрации ультрафиолетового света изображения могут быть более четкими и контрастными.

UV-фильтр часто используется как защитный фильтр для объектива камеры. Он предохраняет переднюю линзу объектива от пыли, грязи, царапин и повреждений.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4-; следы использования.

Гарантия 14 дней.