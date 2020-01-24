Светофильтр Kenko UV 62mm (состояние New) (б/у)
Код товара : УТ-00040127
Артикул : б/у-Н1 КС 2020-01-24
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
1 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 105127
Японский светофильтр
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: светофильтр, кейс
Гарантия 14 дней