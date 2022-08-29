Светофильтр Kenko UV 40.5mm (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00061382
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-08-29
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 126382
Ультрафиолетовые фильтры блокируют нежелательное УФ-излучение. В первую очередь необходимы при съемке в горах (на большой высоте) и на море, где они позволяют избавиться от лишних сине-голубых оттенков. В остальных условиях УФ-фильтры используются как недорогое защитное стекло, уберегающее от царапин, сколов, попадения пыли и грязи на линзы дорогостоящей оптики. УФ-фильтры не влияют на цветопередачу и светопропускаемость оптики, за исключением небольшого процента отражаемого света (эта небольшая проблема ликвидируется при наличии качественного многослойного просветления).
Состояние: 5.
Комплектация: коробка.
Гарантия 14 дней.