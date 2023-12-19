Телеконвертер Kenko N-AF 2x Teleplus Pro 300 Max (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072328 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2023-12-19/6

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации на корпусе. 9 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: Байонет: Nikon F Производитель: Kenko Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: конвертер, крышки, коробка.

Гарантия 90 дней.

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