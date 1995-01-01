Описание

Нейтрально-серые фильтры являются самыми востребованными и популярными после защитных и поляризационных. Основная и единственная роль этих фильтров заключается в равномерном снижении света, поступающего в камеру. Kenko REALPRO ND FILTER KIT - это набор фильтров, рассчитанный как на любителей, так и на профессионалов, создающих фото- и видеоконтент. Набор состоит из 3-х нейтрально-серых фильтров - ND8, ND64 и ND1000 из популярной серии Real Pro.

Kenko Real Pro ND8 пропускает 1/8 (12.5%) от поступающего в объектив света, что соответствует 3 ступеням экспозиции.

Kenko R eal P ro ND64 пропускает 1/64 (около 1.5%) от поступающего в объектив света, что соответствует 6 ступеням экспозиции.

ND64 пропускает 1/64 (около 1.5%) от поступающего в объектив света, что соответствует 6 ступеням экспозиции. Kenko R eal P ro ND1000 пропускает 1/1000 (около 0.01%) от поступающего в объектив света, что соответствует 10 ступеням экспозиции.

Когда использовать фильтр ND8

Kenko R eal P ro ND8 рекомендуется использовать для съёмки со светосильной оптикой в яркий день или в условиях повышенной освещённости. Подходит для портретной съёмки, когда для размытия фона приходится снимать на открытой диафрагме. Также подходит для съемки видео: увеличение выдержки позволяет избавиться от эффекта стробирования, который возникает на видеозаписи при слишком коротких выдержках (идеальным считается значение выдержки 1/2х, где х – это частота кадров в секунду).

Когда использовать фильтр ND64

Kenko R eal P ro ND64 рекомендуется для съёмки городской и пейзажной съёмки в солнечный день для достижения малой глубины резкости или получения эффекта смазывания у движущихся объектов (например, у потоков воды, автомобилей, пешеходов). Также хорошо подходит для видеосъемки под ярким солнечным светом.

Когда использовать фильтр ND1000

Kenko R eal P ro ND1000 рекомендуется для пейзажистов. Благодаря использованию очень длинных выдержек (порядка 30 секунд) удается максимально сгладить водную поверхность, а пешеходы и автомобили на городских улицах превращаются в полупрозрачных «призраков», тем самым внимание зрителя не отвлекается от архитектуры.

Фильтры можно использовать совместно: например, состыковав ND8 и ND64 вы получите ND512.

Технология вакуумного осаждения

Важной особенностью нейтральных фильтров Kenko REALPRO является технология вакуумного осаждения "ND Vacuum Deposition Technology", которая позволяет добиться равномерности отсечения света по всей области фильтра. Благодаря применяемой технологии фильтры даже сверхвысоких плотностей практически не влияют на разрешение и цветовой баланс.

ИК-загрязнение

Технология вакуумного осаждения также решает проблему ИК-загрязнения, которое наиболее характерно для изображений, полученных в дневное время на длинной выдержке с использованием нейтрально-серых фильтров высокой плотности. Это связано с тем, что такие фильтры зачастую неравномерно отсекают световой поток, особенно в части невидимого инфракрасного спектра. В итоге на снимке могут измениться цвета чёрных, зелёных или тёмных объектов, которые приобретут коричневые или красноватые оттенки. Нейтрально-серые фильтры серии R eal P ro одни из немногих на рынке лишены такого недостатка.

Антибликовое мультипросветление

Сенсоры цифровых камер более чувствительны к бликам, чем плёнка. Блики в свою очередь негативно сказываются на изображении, оставляя нежелательные эффекты. Поэтому наличие у фильтра антибликового просветления критически важно при съёмке на цифровую фотокамеру. Фильтры Kenko REALPRO ND имеют многослойное антибликовое покрытие, устраняющее даже малую вероятность порчи снимка.

Тонкая оправа

Тонкая оправа фильтра снижает общий вес и позволит его использовать даже со сверхширокоугольными объективами без риска получить виньетирование.

Зубчатая поверхность оправы

Специальные зубцы на поверхности оправы обеспечивают надёжный ухват пальцев и помогают быстрее накручивать и снимать фильтр с объектива.

Оправа с чёрной матовой поверхностью

Для большего подавления нежелательных переотражений от внутренней части оправы, её делают матовой и покрывают чёрным цветом.

Чернение грани стекла

Чтобы минимизировать нежелательные переотражения от торцевой грани самого стекла фильтра, её также покрывают чёрным цветом.

Общие рекомендации по уходу за фильтрами