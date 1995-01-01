Описание

Защитный светофильтр Kenko REALPRO PROTECTOR - это отличный выбор для защиты оптики от негативных физических воздействий. Фильтр сделан из тонкого и прозрачного стекла, поэтому несёт только функцию защиты и не оказывает влияния на изображение. Важная особенность защитных фильтров Kenko серии Real Pro заключается в олеофобном покрытии, стойком к загрязнениям (ASC - Anti-Stain Coating). С новой технологией поверхность фильтра приобретает водоотталкивающие свойства и стойкость к загрязнениям. Вода, попадающая на поверхность, собирается в капли и скатывается, оставляя фильтр чистым. Помимо влаги поверхность фильтра также стойка к жиру и другим загрязнениям. Благодаря новому покрытию фильтра фотограф может долгое время вести съёмку даже в сложных погодных условиях и реже отвлекаться на чистку оптики.

Высокое светопропускание

Сенсоры цифровых камер, в отличие от плёнки, более подвержены негативному воздействию паразитных бликов, вызываемых преломлением света внутри объектива. Светофильтры же, как дополнительный оптический элемент, приводят к ещё большему преломлению света и бликованию. Поэтому фильтры нуждаются в антибликовом просветлении. Качество и интенсивность этого просветления у разных производителей отличается. В светофильтрах Kenko REALPRO PROTECTOR используется двустороннее многослойное просветление, которое практически полностью подавляет преломления света и предотвращает появление паразитных бликов и переотражений.

Тонкая оправа

Тонкая оправа фильтра снижает общий вес и позволит его использовать даже со сверхширокоугольными объективами без риска получить виньетирование. Материал оправы: алюминий.

Зубчатая поверхность оправы

Специальные зубцы на поверхности оправы обеспечивают надёжный ухват пальцев и помогают быстрее накручивать и снимать фильтр с объектива.

Оправа с чёрной матовой поверхностью

Для лучшего подавления нежелательных переотражений от внутренней части оправы, её делают матовой и покрывают чёрным цветом.

Чернение грани стекла

Чтобы минимизировать нежелательные переотражения от торцевой грани самого стекла фильтра, её также покрывают чёрным цветом.

Широкий выбор диаметров

Фильтры Kenko Real Pro Protector рассчитаны на самый широкий круг фотографов и покрывают диаметры в диапазоне от 37 мм до 105 мм.

Пластиковый кейс с защитой от ультрафиолета

Фильтры Real Pro поставляются в удобном пластиковом кейсе, который защищает фильтр при хранении и переноске от физических воздействий и негативного влияния ультрафиолета.

Общие рекомендации по уходу за фильтрами