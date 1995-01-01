Kenko Smart Protector надёжно защитит оптику фотоаппарата от ударов, царапин и грязи. Это уникальный фильтр, в котором удалось достичь высокого уровня важнейших характеристик, но при этом сохранить доступную цену.

Оправа

Фильтр имеет тонкую оправу, которая не приведёт к виньетированию даже при использовании с широкоугольными объективами. Толщина составляет всего 4.3 мм, что сопоставимо с характеристиками фильтров профессиональных линеек. Ребристые насечки по периметру обеспечивают надёжное сцепление с пальцами при накручивании или скручивании фильтра. На внешней части фильтра нанесена резьба, которая позволяет накручивать на объектив другие фильтры, не снимая этот, по принципу сэндвича. Благодаря этому защитный фильтр можно никогда не снимать.

Мультипросветление

На внутреннюю и внешнюю поверхности стекла светофильтра нанесено по 3 просветляющих слоя. Это позволяет добиться более чем 98% пропускания света и эффективно устранять преломление лучей, приводящих к паразитным бликам на изображении.

Примечание: Обычно поверхность стекла отражает и преломляет до 9% поступающего света. Какая-то его часть после серии переотражений попадает на сенсор и приводит к паразитным бликам и ореолам на изображении. Мультипросветление существенно сокращает кол-во таких преломлений и повышает качество фотографий.

Упаковка

Удобный дизайн упаковки (пластиковый кейс) не занимает много места при хранении и переноске.

Общие рекомендации по уходу за фильтрами