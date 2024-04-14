Карта памяти SanDisk CompactFlash 16Gb Extreme Pro 160Mb/s (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074906 Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-14



Задать вопрос Причина уценки: Не значительные потертости и царапины. 1 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139906 Тип - Compact Flash

Объем памяти - 16 Гб

Скорость обмена данными - 1067 x

Скорость чтения - 160 Мб/с

Скорость записи - 150 Мб/с Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. Не значительные потертости и царапины;

Комплектация: -;

Гарантия 90 дней.

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