Карта памяти SanDisk CompactFlash 16Gb Extreme Pro 160Mb/s (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074906
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-14
Причина уценки:
Не значительные потертости и царапины.
1 490 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139906
Тип - Compact Flash
Объем памяти - 16 Гб
Скорость обмена данными - 1067 x
Скорость чтения - 160 Мб/с
Скорость записи - 150 Мб/с
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. Не значительные потертости и царапины;
Комплектация: -;
Гарантия 90 дней.
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