Описание

«Скрытая перспектива» – это книга воспоминаний о Второй мировой войне: потрясающе честная, увлекательная и страшная. Выполняя заказы для различных изданий, Капа посмотрел на Вторую мировую с разных сторон: он снимал в Англии, в Северной Африке, в Италии, Франции и Германии. Только появившись, его кадры с места событий мгновенно облетали передовицы всех американских газет. Фотографии были настолько хороши, что официальная пропаганда потребовала печатать их во всех изданиях без ограничений, поэтому американское агентство, на которое Капа работал, было вынуждено уволить его. И этот фотограф-авантюрист, который был слишком хорош для того, чтобы его брать на работу, долгое время фактически нелегально продолжал находиться в эпицентре военных действий и делать лучшие репортажи с фронта.

Описав свою военную жизнь, Капа создал книгу, которую без натяжки можно назвать приключенческой – по количеству счастливых случайностей, невообразимых совпадений, колоритных персонажей и масштабу действия она может посоревноваться с лучшими примерами художественной литературы. Но Капа был прирожденным документалистом, что не могло не проявиться и в его литературном творчестве.

Кульминацией повествования становится рассказ о высадке союзнического десанта в Нормандии. Напряжению рассказа соответствует напряжение, выраженное в сделанных тогда же снимках: нечеткие, слегка не в фокусе, фотографии подкупают своей реалистичностью или, скорее, аутентичностью, заставляя содрогнуться от осознания того, что и сам фотограф был там, этим серым утром, в этой ледяной воде, и подвергался смертельной опасности наравне с запечатленными солдатами, но, в отличие от десятков из них, выжил.

Российский читатель, возможно, будет удивлен и шокирован: для Капы в ходе Второй мировой войны становятся наиболее значимыми вовсе не те события, которые привыкли считать ключевыми мы. Здесь нет ни слова ни о Сталинграде, ни о Курской Дуге, ни о взятии русскими Берлина. Зато есть рассказ о войне на территории Великобритании, Алжира, Италии, есть ликующая песнь освобождению Парижа.

Рассказ Капы – это, по сути, виртуозное журналистское эссе, отличный пример того, как в доступной форме можно с одной стороны передать весь ужас, величие и значимость исторических событий, а с другой – использовать исторический материал как основу для анализа человеческой природы. В журналистский канон этот текст вписывается еще и потому, что его по праву можно считать эталоном репортерской объективности. Не позволяя себе впадать в крайности при описании страшного и прекрасного, фотографически транслируя читателю факты, Капа тем самым делает страшное еще страшнее, а прекрасное – еще прекраснее. Объективность Капы – это объективность, мера которой – честность по отношению к себе, к окружающим, к потомкам. Роберт Капа категорически не приемлет любое лицемерие и всеми силами вытравливает его из окружающей действительности, не допускает его в свое повествование.