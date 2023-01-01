Кабель Devia Smart PD Cable Type-C to Lightning 3A, белый
Код товара : УТ-00059323
Артикул : 6938595326868
21%
690 ₽
550 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.150
Описание
Кабель Devia Smart PD Cable Type-C to Lightning 3A поддерживает быструю зарядку мобильных устройств Apple, поддерживающих функцию USB Power Delivery. Штекеры: USB-C и Lightning. Максимальная сила тока: 3А, мощность: до 20 Вт. Благодаря сертификации MFi кабель полностью поддерживает и зарядку, и синхронизацию данных. Толстая ТПЭ оплетка с экранирующим слоем из алюминия предотвращает заломы, повреждение медных жил кабеля. Длина 1 м.