Штатив-монопод JOBY TelePod Sport
Код товара : УТ-00050351
Артикул : JB01657-BWW
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Длина в сложенном положении
34 см
Физические характеристики
Вес
0,5
Вес (брутто), г
0.500
Описание
TelePod SPORT — это телескопический штатив от Joby с конструкцией модульного типа: трипод и штангу можно использовать вместе или по отдельности.
Корпус изготовлен из поликарбоната, алюминия, TPE и нержавеющей стали, а секции треноги и основание стойки дополнительно оснащены силиконовыми вставками для надежного хвата.
Максимальная длина выдвижной штанги составляет 120 см — и это рекордный показатель в своем классе.
Кроме того, TelePod Sport поддерживает 4 режима работы: настольный штатив, рукоятка для съемки в движении, трипод с удлиненной штангой для съемки 360 градусов, а также удлиненная рукоятка для групповых снимков и селфи. Базу штатива можно использовать отдельно или вместе с остальными частями комплекта.
В комплект TelePod SPORT входят выдвижная стойка, прочное основание для штатива и крепление для шарнирного соединения. Подходит для крепежа весом до 500 гр.