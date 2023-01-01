Описание

TelePod SPORT — это телескопический штатив от Joby с конструкцией модульного типа: трипод и штангу можно использовать вместе или по отдельности.

Корпус изготовлен из поликарбоната, алюминия, TPE и нержавеющей стали, а секции треноги и основание стойки дополнительно оснащены силиконовыми вставками для надежного хвата.

Максимальная длина выдвижной штанги составляет 120 см — и это рекордный показатель в своем классе.

Кроме того, TelePod Sport поддерживает 4 режима работы: настольный штатив, рукоятка для съемки в движении, трипод с удлиненной штангой для съемки 360 градусов, а также удлиненная рукоятка для групповых снимков и селфи. Базу штатива можно использовать отдельно или вместе с остальными частями комплекта.

В комплект TelePod SPORT входят выдвижная стойка, прочное основание для штатива и крепление для шарнирного соединения. Подходит для крепежа весом до 500 гр.