Описание

Комплект для крепления телефона JOBY® Swing™ представляет собой простой в использовании продукт нового уровня для создателей контента, которые хотят добавить уникальное электронное управление движением слайдера к контенту своего смартфона.

Инновационный Swing, разработанный в сотрудничестве с гениями управления движением в Syrp® Lab, обеспечивает плавное линейное движение, управляемое приложением. Создателям открывается мир профессионально обработанных таймлапсов, непринужденных видеороликов и отточенных видеоматериалов. Благодаря полной поддержке управления Bluetooth® через приложение JOBY Motion для iOS или Android быстрое редактирование становится очень простым, а публикация на вашей любимой платформе осуществляется всего в пару кликов.