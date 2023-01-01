Головка JOBY Swing Phone Mount Kit, c держателем для смартфона
Код товара : УТ-00067474
Артикул : JB01662-BWW
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.150
Описание
Комплект для крепления телефона JOBY® Swing™ представляет собой простой в использовании продукт нового уровня для создателей контента, которые хотят добавить уникальное электронное управление движением слайдера к контенту своего смартфона.
Инновационный Swing, разработанный в сотрудничестве с гениями управления движением в Syrp® Lab, обеспечивает плавное линейное движение, управляемое приложением. Создателям открывается мир профессионально обработанных таймлапсов, непринужденных видеороликов и отточенных видеоматериалов. Благодаря полной поддержке управления Bluetooth® через приложение JOBY Motion для iOS или Android быстрое редактирование становится очень простым, а публикация на вашей любимой платформе осуществляется всего в пару кликов.