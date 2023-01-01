Комплект для крепления телефона JOBY Spin расширяет возможности создателей контента, предоставляя невероятный контент для смартфонов с простой и эффективной функцией управления движением. Разработанный в сотрудничестве с гениями управления движением в Syrp Lab, инновационный Spin представляет собой мощный карманный компьютер, использующий новейшие технологии для создания динамических таймлапсов, потрясающих видеороликов и гладких панорамных фотографий. Благодаря полной поддержке Bluetooth через приложение JOBY Motion для iOS или Android быстрое редактирование становится проще, а публикация на вашей любимой платформе осуществляется всего в пару кликов