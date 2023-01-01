Головка JOBY Spin, моторизированная
Код товара : УТ-00067475
Артикул : JB01641-BWW
10 990 ₽
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.150
Описание
Плавное панорамирование, точные панорамные кадры и профессионально выглядящие цейтраферные видеоролики — это лишь некоторые из возможностей карманного крепления JOBY Spin с управлением движением на 360 градусов. Идеальный аксессуар как для серьезных создателей контента, так и для творческих любителей, это крепление может вращаться на 360° с помощью беспроводного управления движением с помощью приложения JOBY Motion для Android и iOS.