Плавное панорамирование, точные панорамные кадры и профессионально выглядящие цейтраферные видеоролики — это лишь некоторые из возможностей карманного крепления JOBY Spin с управлением движением на 360 градусов. Идеальный аксессуар как для серьезных создателей контента, так и для творческих любителей, это крепление может вращаться на 360° с помощью беспроводного управления движением с помощью приложения JOBY Motion для Android и iOS.