Угловой кронштейн JOBY Pan Tilt Bracket для голов Spin
Код товара:УТ-00094561
Артикул:JB01714-BWW
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараДругое
Описание
Угловой кронштейн JOBY Pan Tilt Bracket используется с 2 моторизированными головками JOBY Spin. С его помощью телефон может поворачиваться по 2 осям одновременно. Для работы вам потребуется какой-либо штатив, 2 головки JOBY Spin и приложение JOBY Motion (iOS, Android). Подключив телефон к головкам через это приложение вы сможете создавать эпичные интервальные видео (тайм-лапс) всего несколькими касаниями.