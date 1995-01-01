Угловой кронштейн JOBY Pan Tilt Bracket для голов Spin

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Код товара: УТ-00094561 Артикул: JB01714-BWW Код товара: УТ-00094561 Артикул: JB01714-BWW Тип аксессуара Другое Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Другое Описание Угловой кронштейн JOBY Pan Tilt Bracket используется с 2 моторизированными головками JOBY Spin. С его помощью телефон может поворачиваться по 2 осям одновременно. Для работы вам потребуется какой-либо штатив, 2 головки JOBY Spin и приложение JOBY Motion (iOS, Android). Подключив телефон к головкам через это приложение вы сможете создавать эпичные интервальные видео (тайм-лапс) всего несколькими касаниями. Видео Наш обзор

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