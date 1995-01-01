Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Мини-штатив JOBY HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный (уцененный)

  • HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
  • HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
  • HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
  • HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
  • HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
  • HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
  • HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
  • HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
  • HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
  • HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
  • HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
  • HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
  • HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
  • HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
  • HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
  • HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
  • HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
Код товара:УТ-00089647
Артикул:JB01564-BWW (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Настольный штатив HandyPod Mobile Plus оснащен держателем для телефона GripTight ONE и Bluetooth-пультом дистанционного управления Impulse. В сложенном положении ножки штатива образуют удобную прорезиненную рукоятку, которая значительно снижает раскачивание и дрожание изображения при съемке с рук.

Положение телефона меняется очень просто: нажатие кнопки на штативе разблокирует запорный механизм шаровой головки, позволяя вращать телефон и наклонять его в сторону на угол до 90°, для съемки в вертикальном положении.

Съемный пульт дистанционного управления Impulse работает с телефонами на iOS и Android: нажатие на кнопку спускает затвор в режиме фото или запускает / останавливает запись видео.

Держатель GripTight ONE можно снять со штатива, под ним находится стандартный штативный винт 1/4"-20 – можно использовать с компактными фотоаппаратами, беззеркальными камерами, экшен- и 360° камерами, а также с такими аксессуарами как вспышки или небольшие светодиодные осветители. Максимальная безопасная нагрузка: 1 кг.

Комплектация:

  • Штатив
  • Держатель для телефона
  • Пульт дистанционного управления