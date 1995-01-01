Штатив JOBY GripTight ONE GP Magnetic Impulse, с пультом (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00067340 Артикул : JB01494-BWW (У)

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Все характеристики Компактный штатив GripTight ONE GP Magnetic Impulse позволяет установить технику для съемки практически под любым углом. Обернув гибкие ноги штатива вокруг различных объектов, можно выбирать уникальные ракурсы съемки. В комплекте идет пульт Д/У, позволяющий работать на расстоянии до 90 м благодаря технологии Bluetooth. Штатив совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм - iPhone SE вплоть до iPhone 7 Plus, Google Pixel, серией Samsung Galaxy и многими другими. Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка. 14% 4 990 ₽ 4 299 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Физические характеристики Вес 96 г.

Описание Компактный штатив GripTight ONE GP Magnetic Impulse позволяет установить технику для съемки практически под любым углом. Обернув гибкие ноги штатива вокруг различных объектов, можно выбирать уникальные ракурсы съемки. В комплекте идет пульт Д/У, позволяющий работать на расстоянии до 90 м благодаря технологии Bluetooth. Штатив совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм - iPhone SE вплоть до iPhone 7 Plus, Google Pixel, серией Samsung Galaxy и многими другими. Совместим с абсолютным большинством моделей смартфонов - крепить их к держателю можно в чехле или без него.

Позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов

Фото- и видеосъемка на любой поверхности за счет стабилизирующих резиновых ножек с неодимовыми магнитами внутри.

Компактный и легкий

В комплекте пульт дистанционного управления JOBY Impulse, способный работать на расстоянии до 90 м благодаря технологии Bluetooth

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