JOBY GripTight Mount Small Tablet - суперкомпактный держатель для малых планшетов (таких как iPad mini или Samsung Galaxy Tab). Представляет из себя клешню с резиновыми наконечниками и пружинной растяжкой. Joby GripTight Mount обеспечивает надежный захват вашего устройства для установки его куда угодно: на стол, на стекло, на велосипедный руль - это зависит от того. с каким штативом или держателем вы будете его использовать. Стандартное штативное гнездо 1/4"-20 позволяет совмещать смартфон со всем диапазоном штативов и других держателей на рынке. В сложенном виде Joby GripTight Mount легко помещается в кармане. Вес держателя: всего 50 г.