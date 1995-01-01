Набор оснастки для 3K/5K JOBY GorillaPod Rig Upgrade
Код товара : УТ-00027609
Артикул : JB01523-BWW
3 990 ₽
Официальная гарантия JOBY 1 год
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Описание
- Вес: 160 грамм
- Размеры: 15 x 8 x 15 см
- Стандартное крепление для штатива 1/4"-20
- Материалы: Пластмасса ABS, нейлоновая ткань, нержавеющая сталь
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