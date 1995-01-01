Набор оснастки для 3K/5K JOBY GorillaPod Rig Upgrade

0 0 отзывов Код товара : УТ-00027609 Артикул : JB01523-BWW

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Набор оснастки для 3K/5K JOBY GorillaPod Rig Upgrade - это необходимый инструмент для начинающих или уже успешных блогеров, мобильных журналистов и других производителей контента. С помощью GorillaPod Rig Upgrade Вы можете добавить дополнительные огни, микрофоны или же другие аксессуары. Данное устройство совместимо с GorillaPod 3K Kit, GorillaPod 5K Kit, GorillaPod Focus, BallHead X и c GorillaPod SLR-Zoom. Задать вопрос 3 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Вес: 160 грамм

Размеры: 15 x 8 x 15 см

Стандартное крепление для штатива 1/4"-20

Материалы: Пластмасса ABS, нейлоновая ткань, нержавеющая сталь

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