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Мини штатив JOBY Gorillapod Action Tripod для экшн-камер (уцененный)

  • Gorillapod Action Tripod для экшн-камер
  • Gorillapod Action Tripod для экшн-камер
  • Gorillapod Action Tripod для экшн-камер
  • Gorillapod Action Tripod для экшн-камер
  • Gorillapod Action Tripod для экшн-камер
  • Gorillapod Action Tripod для экшн-камер
  • Gorillapod Action Tripod для экшн-камер
  • Gorillapod Action Tripod для экшн-камер
  • Gorillapod Action Tripod для экшн-камер
Код товара:УТ-00089646
Артикул:JB01300-BWW (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Штатив на гнущихся ножках JOBY Gorillapod Action Tripod позволяет устанавливать вашу экшен-камеру на неровной поверхности, а также разного рода трубах, перекладинах, ветках, стволах деревьев. В комплекте идет адаптер для камер GoPro, но этот штатив можно также использовать с другими экшн-камерами (Sony Action Cam, Contour) и фотоаппаратами со стандартным штативным гнездом (максимальная нагрузка - 1 кг).