Штатив JOBY GorillaPod 5K Kit
Код товара : УТ-00028021
Артикул : JB01508-BWW
14 990 ₽
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Официальная гарантия JOBY 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, с панорамной рукояткой
Материал
ABS пластик, алюминий, резина, нержавеющая сталь, ТПЕ
Длина в сложенном положении
38.5 см (30 см штатив, 8.5 см головка)
Физические характеристики
Вес
739 г
Вес (брутто), г
1.000
Описание
GorillaPod 5K – самый грузоподъемный из штативов серии GorillaPod. Вы не поверите, но он на самом деле выдерживает 5 кг, т.е., например камеру уровня Canon 1D с объективом типа 70-200/2.8, и даже больше. Конструкция из анодированного алюминия обеспечивает прочность и плавность. Штатив может использоваться тремя способами: как тренога, как рукоятка (удобно для видео и селфи) и как обвивающий держатель для крепления на разного рода трубах, перекладинах, ветках и т.д.
В комплекте идет шаровая головка профессионального уровня, с рукояткой для панорамного вращения. Головка совместима с площадками типа Arca Swiss, так что многие телеобъективы со штативными адаптерами можно будет установить в нее напрямую.
GorillaPod 5K может использоваться не только с камерами: вспышки, переносные моноблоки типа Profoto B1, светодиодные панели, микрофоны, проекторы, смартфоны и планшеты (через специальный держатель).