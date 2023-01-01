Описание

GorillaPod 5K – самый грузоподъемный из штативов серии GorillaPod. Вы не поверите, но он на самом деле выдерживает 5 кг, т.е., например камеру уровня Canon 1D с объективом типа 70-200/2.8, и даже больше. Конструкция из анодированного алюминия обеспечивает прочность и плавность. Штатив может использоваться тремя способами: как тренога, как рукоятка (удобно для видео и селфи) и как обвивающий держатель для крепления на разного рода трубах, перекладинах, ветках и т.д.

В комплекте идет шаровая головка профессионального уровня, с рукояткой для панорамного вращения. Головка совместима с площадками типа Arca Swiss, так что многие телеобъективы со штативными адаптерами можно будет установить в нее напрямую.

GorillaPod 5K может использоваться не только с камерами: вспышки, переносные моноблоки типа Profoto B1, светодиодные панели, микрофоны, проекторы, смартфоны и планшеты (через специальный держатель).