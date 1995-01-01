Описание

Новый форм-фактор! Встречайте GorillaPod 500 – более грузоподъемный вариант GorillaPod 325. Ищете компактный и гибкий штатив для серьезных любительских камер, таких, как Canon G-серии или Sony серии RX100? Вот лучший выбор для Вас! Штатив снабжен новой шаровой головой, позволяющей устанавливать технику в портретной ориентации.

- Новая шаровая голова усиленной конструкции с возможностью наклона на 90 градусов прекрасно подходит для съемки в портретной ориентации – для автопортретов и трансляций в прямом эфире

- Позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов

- Универсальный: закрепите на этом штативе компактную цифровую камеру, источник света, микрофон, пико-проектор, динамик – в общем, любое устройство весом до 500 г с гнездом 1/4" или смартфон – при помощи крепления JOBY GripTight

- Компактный и легкий, помещается в карман

- Надежный: более 100 пластмассовых деталей, прошедших тщательное тестирование и имеющих оптимальную химическую формулу и надежность.