Мини-штатив JOBY GorillaPod 3K Stand (без головки)
Код товара : УТ-00027608
Артикул : JB01510-BWW
5 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Материал
ABS пластик, алюминий, нержавеющая сталь
Максимальная высота
24 см
Минимальная высота
6 см
Физические характеристики
Вес
247 грамм
Вес (брутто), г
0.400
Описание
- Вес: 247 грамм
- Цвет: Черный/Серый
- Длина в сложенном состоянии: 24 см
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Предназначен: Для фото- и видеокамер.
- Размеры: 6 x 6 x 24 см
- Материалы: ABS пластик, алюминий, нержавеющая сталь