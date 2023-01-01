Описание

Штатив Joby GorillaPod 3K PRO с гибкими ножками из анодированного алюминия отличается высокой жесткостью и гарантирует устойчивую и надежную фиксацию для профессиональных камер весом до 3 кг. Благодаря высококачественной шарнирной конструкции, включающей 27 шаров (по 9 на каждой ноге), штатив можно установить на любой поверхности в любом месте. Joby GorillaPod 3K PRO Kit включает штатив GorillaPod 3K PRO Stand и голову BallHead 3K Pro. При этом штатив можно использоваться как с головой, так и без нее, штатив позволяет вести съемку с разных углов и под разными ракурсами.

Шаровая голова BallHead 3K Pro специально разработана для этой серии. Голова выполнена из алюминия и позволяет устанавливать оборудование весом до 3 кг. Вес самой головы — 190 граммов. BallHead 3K Pro может наклоняться в сторону на 90° (до портретной ориентации кадра) и вращаться на 360°. Для точного панорамирования на основание нанесена шкала. Голова комплектуется быстросъёмной площадкой QR Plate 3K PRO с профилем Arca-Swiss. Сама площадка достаточно узкая, соответствует по ширине корпусам современных беззеркалок. Головка также позволяет устанавливать любые другие аксессуары с планкой Arca-Swiss (например, длинные или L-образные площадки).

Серия штативов Joby GorillaPod 3K PRO – идеальное решения для современных блоггеров и влоггеров

Серия штативов Joby GorillaPod 3K PRO – профессиональные металлические штативы для владельцев современных зеркальных и беззеркальных камер. Штативы GorillaPod 3K PRO могут использоваться как с головой BallHead 3K PRO, с быстрозажимным основанием под площадку стандарта Arca Swiss, так и без головы.

Штативы Joby GorillaPod 3K PRO в первую очередь ориентированы на блоггеров, влоггеров и создателей контента, которым необходим универсальный прочный надежный штатив для работы с легкими профессиональными камерами до 3 кг. Благодаря надежной металлической конструкции штатива 3K PRO, съемку можно провести в любом месте, надежно закрепив и установив штатив на любой поверхности.