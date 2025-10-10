Держатель смартфона JOBY Freehold Universal Mount (состояние Like New) (б/у)

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Код товара: УТ-00088441 Артикул: б/у-Ф1 К 2025-10-10/J02 Код товара: УТ-00088441 Артикул: б/у-Ф1 К 2025-10-10/J02 Тип аксессуара штативы, головки Все характеристики Держатель смартфона JOBY Freehold Universal Mount (состояние Like New)​

Код товара: 153441 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: Держатель

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара штативы, головки Описание Держатель смартфона JOBY Freehold Universal Mount (состояние Like New)​

Код товара: 153441 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: Держатель

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев Видео Наш обзор

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