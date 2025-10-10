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Держатель смартфона JOBY Freehold Universal Mount (состояние Like New) (б/у)

  • Freehold Universal Mount (состояние Like New)
  • Freehold Universal Mount (состояние Like New)
  • Freehold Universal Mount (состояние Like New)
Код товара:УТ-00088441
Артикул:б/у-Ф1 К 2025-10-10/J02

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Держатель смартфона JOBY Freehold Universal Mount (состояние Like New)​
Код товара: 153441

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: Держатель
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев