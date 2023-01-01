Описание

Инновационный компактный осветитель JOBY Beamo использует технологию Apple MagSafe для мгновенного примагничивания к задней панели вашего iPhone. В отличие от различных аналогов, которые используют клипсы, прищепки и тому подобные средства, магнитная фиксация JOBY Beamo работает исключительно просто, быстро, надежно: осветитель устанавливается за секунду, не съезжает и не падает, не царапает корпус телефона или его экран, также быстро снимается и убирается в карман или в сумочку. Благодаря своей компактности и небольшому весу JOBY Beamo также можно использовать вместе со штативами и другими держателями для телефона.

Откидная конструкция позволяет использовать его как с основной, так и с фронтальной камерой. Кольцевой свет обеспечивает мягкое заполняющее освещение, убирающее тени с лица и создающее красивые круглые блики глазах. Встроенное зеркальце позволяет наблюдать самого себя, когда вы снимаете селфи на основную камеру телефона. Для телефонов без технологии MagSafe в комплекте идет магнитный адаптер, который приклеивается на заднюю панель телефона. Тонкий профиль осветителя позволяет ему не попадать в кадр даже при съемке на широкоугольный объектив, а встроенного литиевого аккумулятора хватает на срок от 1 до 4 часов, в зависимости от яркости свечения (4 режима яркости).