Штатив JOBY 325 mini + cx 141 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00067318
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-05-05
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации, потёртости
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 132318
Миништатив с магнитными гнущимися ножками. Крепится на любую железную поверхность: различные трубы, перекладины, железные двери, решетки и так далее. Выдерживает камеру до 325 г.: компактный цифровой фотоаппарат или экшен-камеру со штативным гнездом типа Sony Action Cam. Суперкомпактный: менее чем 10 см в высоту, помещается в карман. С GripTight Mount cx 141 может использоваться с мобильными телефонами.
Размеры: 3.3 х 3.3 х 17.1 см
Вес: 43 г
Вес брутто: 80 г
Нагрузка: до 325 г
Материалы: АБС пластик, редкоземельные (неодимовые) магниты, нержавеющая сталь, TPE резина.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации, потёртости
s\n:
Комплектация: штатив, зажим для телефона
Гарантия 14 дней.