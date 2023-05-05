Описание

Код товара: 132318

Миништатив с магнитными гнущимися ножками. Крепится на любую железную поверхность: различные трубы, перекладины, железные двери, решетки и так далее. Выдерживает камеру до 325 г.: компактный цифровой фотоаппарат или экшен-камеру со штативным гнездом типа Sony Action Cam. Суперкомпактный: менее чем 10 см в высоту, помещается в карман. С GripTight Mount cx 141 может использоваться с мобильными телефонами.

Размеры: 3.3 х 3.3 х 17.1 см

Вес: 43 г

Вес брутто: 80 г

Нагрузка: до 325 г

Материалы: АБС пластик, редкоземельные (неодимовые) магниты, нержавеющая сталь, TPE резина.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации, потёртости

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Комплектация: штатив, зажим для телефона

Гарантия 14 дней.