Защитное стекло для видеокамеры Nikon ZR. Твердость по Шору: 9, толщина: 0.3 мм, края закруглены («2.5D»). Стекло защищает экран камеры от царапин и потертостей, а также обладает водоотталкивающими и олеофобными свойствами: капли воды быстро сбегают с поверхности, отпечатки пальцев легко удаляются салфеткой. Высококачественное оптическое стекло не препятствует наблюдению: вы видите все детали и цветовые оттенки точно так же, как и без стекла. В комплекте идет все необходимое для самостоятельной установки стекла: влажная салфетка для удаления жира, сухая салфетка, несколько клейких стикеров для точечного удаления пыли.

Материал: оптическое стекло.

Размеры упаковки: 120 х 85 х 13 мм

Вес: 4 г