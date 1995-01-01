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Защитное стекло JJC для Nikon ZR

  • для Nikon ZR
  • для Nikon ZR
  • для Nikon ZR
  • для Nikon ZR
  • для Nikon ZR
  • для Nikon ZR
  • для Nikon ZR
  • для Nikon ZR
  • для Nikon ZR
  • для Nikon ZR
  • для Nikon ZR
Код товара:УТ-00089413
Артикул:GSP-ZR

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Защитное стекло для видеокамеры Nikon ZR. Твердость по Шору: 9, толщина: 0.3 мм, края закруглены («2.5D»). Стекло защищает экран камеры от царапин и потертостей, а также обладает водоотталкивающими и олеофобными свойствами: капли воды быстро сбегают с поверхности, отпечатки пальцев легко удаляются салфеткой. Высококачественное оптическое стекло не препятствует наблюдению: вы видите все детали и цветовые оттенки точно так же, как и без стекла. В комплекте идет все необходимое для самостоятельной установки стекла: влажная салфетка для удаления жира, сухая салфетка, несколько клейких стикеров для точечного удаления пыли.

  • Материал: оптическое стекло.
  • Размеры упаковки: 120 х 85 х 13 мм
  • Вес: 4 г