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Защитная пленка JJC для Ricoh GR IV, антибликовая

  • для Ricoh GR IV, антибликовая
  • для Ricoh GR IV, антибликовая
  • для Ricoh GR IV, антибликовая
Код товара:УТ-00089430
Артикул:LAR-GR4

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Защитная пленка JJC LAR-GR4 предназначена для фотоаппарата Ricoh GR IV и всех его вариаций (GR IV HDF, GR IV Monochrome). Пленка в 2 раза тоньше классических защитных стекол, а просветляющее покрытие обеспечивает светопропускаемость на уровне 95%, что защищает от бликов. Верхний слой пленки твердый, с защитой от царапин, водоотталкивающим и олеофобным покрытием, поэтому экран меньше пачкается и проще чистится. В комплекте идет все необходимое для самостоятельной установки, включая влажную и сухую салфетки для обработки дисплея.

  • Материал: полиэтилен
  • Твердость по Шору: 3
  • Светопропускаемость: 95%