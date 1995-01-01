Защитная пленка JJC для Ricoh GR IV, антибликовая
Код товара:УТ-00089430
Артикул:LAR-GR4
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Описание
Защитная пленка JJC LAR-GR4 предназначена для фотоаппарата Ricoh GR IV и всех его вариаций (GR IV HDF, GR IV Monochrome). Пленка в 2 раза тоньше классических защитных стекол, а просветляющее покрытие обеспечивает светопропускаемость на уровне 95%, что защищает от бликов. Верхний слой пленки твердый, с защитой от царапин, водоотталкивающим и олеофобным покрытием, поэтому экран меньше пачкается и проще чистится. В комплекте идет все необходимое для самостоятельной установки, включая влажную и сухую салфетки для обработки дисплея.
- Материал: полиэтилен
- Твердость по Шору: 3
- Светопропускаемость: 95%