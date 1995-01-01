🎯 Назначение: Совместим с беззеркальными камерами, зеркальными фотоаппаратами и компактными камерами.

✅ Ключевые преимущества:

• Изделие выполнено из ультрамягкого нейлонового материала ремённого типа и прочной микрофибровой кожи, что обеспечивает высокий комфорт и надёжность при ношении на запястье, а также простоту в уходе.

• Ремешок представлен в чёрном, синем и серебристо-сером цветах для удовлетворения различных предпочтений.

• Компактный и низкий профиль позволяет удобно хранить его в кармане или закреплять на корпусе камеры при упаковке.

• Ремень обеспечивает дополнительную защиту от случайного падения камеры и регулируется по длине для идеальной посадки на запястье любой комплекции.

• Новый анодированный алюминиевый регулируемый слайдер позволяет надёжно зафиксировать ремень в нужном положении для повышенной безопасности.

• Запатентованная конструкция быстросъёмной пряжки позволяет легко менять адаптеры: для установки достаточно вставить адаптер в паз, для снятия — нажать квадратную кнопку.

• Обновлённая трёхслойная конструкция петли на конце ремня повышает прочность и наглядно демонстрирует степень износа: при появлении видимого жёлтого внутреннего слоя петлю следует своевременно заменить.

✨ Гарантия качества: Вся продукция JJC проходит многоэтапный контроль качества, что гарантирует надёжность и оправдывает доверие пользователей.

📋 Основные преимущества: широкая совместимость с беззеркальными, зеркальными и компактными камерами; комфорт и долговечность благодаря ультрамягкому нейлону и микрофибровой коже; регулируемая посадка с помощью не ржавеющего алюминиевого слайдера; трёхслойная петля с индикацией износа для своевременной замены; диаметр петли в раскрытом состоянии: 3,82"; ширина ремня: 0,75"; совместимость с проушинами камеры более 5 мм; цвет: синий.

📦 Комплектация: ремешок на запястье — 1 шт.