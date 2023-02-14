Фильтр JJC WB-F1 95mm для установки баланса белого (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00065481
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-02-14
Причина уценки:
В заводской упаковке.
2 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Данный аксессуар поможет быстро получить точные цвета баланса белого в сложных условиях освещения.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Гарантия 14 дней.