Упор под большой палец JJC TA-XT50 создан специально для камеры Fujifilm X-T50. Он обеспечивает более надежный и комфортный захват фотоаппарата в руке во время съемки, что особенно актуально для любителей удерживать камеру одной рукой. Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры, а накладка из силикона в области расположения большого пальца обеспечивает отличное сцепление с поверхностью.. Просто установите его в горячий башмак камеры и наслаждайтесь удобством. Упор не перекрывает органы управления, не мешает управлению настройками камеры. Часть, которая устанавливается в башмак камеры, также имеет силиконовую накладку, которая защищает контакты башмака от попадания пыли и влаги.

JJC TA-XT50 отлично подходит для камер X-T50, выполненных в черном цвете. Также существует вариант TA-XT50 в серебристом цвете.