Упор под большой палец JJC TA-XT5 специально разработан для Fujifilm X-T5, также совместим с камерами X-T4 и X-T3. Он обеспечивает надежный и комфортный захват фотоаппарата в ладони во время съемки. Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры. Просто установите его в горячий башмак камеры и наслаждайтесь удобством. Упор не мешает управлению камерой. Можно использовать одновременно с дополнительным хватом HG-XT5 и кистевыми ремнями JJC.

Размеры: 80 х 25.3 х 22 мм

Вес нетто: 6 г

Вес брутто: 18.6 г

Размеры упаковки: 95 х 50 х 30 мм

Материалы: алюминиевый сплав