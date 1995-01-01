Упор для большого пальца JJC TA-XT5 для Fujifilm X-T5, X-T4, X-T3
Код товара:УТ-00067497
Артикул:TA-XT5
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараХват
Описание
Упор под большой палец JJC TA-XT5 специально разработан для Fujifilm X-T5, также совместим с камерами X-T4 и X-T3. Он обеспечивает надежный и комфортный захват фотоаппарата в ладони во время съемки. Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры. Просто установите его в горячий башмак камеры и наслаждайтесь удобством. Упор не мешает управлению камерой. Можно использовать одновременно с дополнительным хватом HG-XT5 и кистевыми ремнями JJC.
- Размеры: 80 х 25.3 х 22 мм
- Вес нетто: 6 г
- Вес брутто: 18.6 г
- Размеры упаковки: 95 х 50 х 30 мм
- Материалы: алюминиевый сплав