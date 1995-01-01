Упор под большой палец JJC TA-X100V специально разработан для камеры Fujifilm X100V, также совместим с X100F, X-E3 и X-E4. Он обеспечивает надежный и комфортный захват фотоаппарата в ладони во время съемки. Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры. Просто установите его в горячий башмак камеры и наслаждайтесь удобством. Упор не мешает управлению камерой. Можно использовать одновременно с кистевыми ремнями JJC. Выпускается в 2 цветовых вариантах: черный и серебристый.

Размеры: 66 х 28 х 9 мм

х 28 х 9 Вес нетто: 5 г

Вес брутто: 15 г

Размеры упаковки: 95 х 50 х 30 мм

Материалы: алюминиевый сплав