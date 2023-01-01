Упор для большого пальца JJC TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, черный
Код товара : УТ-00067495
Артикул : TA-X100V Black
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Описание
Упор под большой палец JJC TA-X100V специально разработан для камеры Fujifilm X100V, также совместим с X100F, X-E3 и X-E4. Он обеспечивает надежный и комфортный захват фотоаппарата в ладони во время съемки. Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры. Просто установите его в горячий башмак камеры и наслаждайтесь удобством. Упор не мешает управлению камерой. Можно использовать одновременно с кистевыми ремнями JJC. Выпускается в 2 цветовых вариантах: черный и серебристый.
- Размеры: 66 х 28 х 9 мм
- Вес нетто: 5 г
- Вес брутто: 15 г
- Размеры упаковки: 95 х 50 х 30 мм
- Материалы: алюминиевый сплав