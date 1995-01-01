Упор для большого пальца JJC TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
Код товара:УТ-00067498
Артикул:TA-A7M4 Black
Товар не найден
Описание
Упор под большой палец JJC TA-A7M4 специально разработан для Sony a7 IV и a7R V. Он обеспечивает надежный и комфортный захват фотоаппарата в ладони во время съемки. Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры. Просто установите его в горячий башмак камеры и наслаждайтесь удобством. Упор не мешает управлению камерой. Можно использовать одновременно с кистевыми ремнями JJC.
- Размеры: 74 х 24 х 17 мм
- Вес нетто: 6 г
- Вес брутто: 18 г
- Размеры упаковки: 95 х 50 х 30 мм
- Материалы: алюминиевый сплав