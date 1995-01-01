Упор под большой палец JJC TA-A7M4 специально разработан для Sony a7 IV и a7R V. Он обеспечивает надежный и комфортный захват фотоаппарата в ладони во время съемки. Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры. Просто установите его в горячий башмак камеры и наслаждайтесь удобством. Упор не мешает управлению камерой. Можно использовать одновременно с кистевыми ремнями JJC.