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Упор для большого пальца JJC TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный

  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
  • TA-A7M4 для Sony a7 IV и a7R V, черный
Код товара:УТ-00067498
Артикул:TA-A7M4 Black

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Упор под большой палец JJC TA-A7M4 специально разработан для Sony a7 IV и a7R V. Он обеспечивает надежный и комфортный захват фотоаппарата в ладони во время съемки. Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры. Просто установите его в горячий башмак камеры и наслаждайтесь удобством. Упор не мешает управлению камерой. Можно использовать одновременно с кистевыми ремнями JJC.

  • Размеры: 74 х 24 х 17 мм
  • Вес нетто: 6 г
  • Вес брутто: 18 г
  • Размеры упаковки: 95 х 50 х 30 мм
  • Материалы: алюминиевый сплав