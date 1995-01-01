Дополнительный хват JJC TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
Код товара:УТ-00082979
Артикул:TA-A7CII BLACK
Товар не найден
Описание
JJC TA-A7CRII BLACK Дополнительный хват для Sony a7C II и a7C R под большой палец, чёрный цвет.
Дополнительный хват под большой палец руки JJC TA-A7CRII BLACK специально разработан для камер Sony a7C II и Sony a7C R. Он обеспечивает безопасный хват во время съемки и добавляет комфорта при удержании камеры. Изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры. Просто установите этот хват в горячий башмак вашей камеры и вы будете наслаждаться комфортом во время съёмки. Дополнительный хват не мешает элементам управления вашей камерой.
Преимущества дополнительного хвата под большой палец для Sony a7C II и a7C R:
- Хват разработан специально для камер Sony a7C II и Sony a7C R
- Надежная фиксация во время съемки
- Обеспечивает комфорт при удержании камеры
- Устанавливается в горячий башмак камеры
- Спроектирован в соответствии с дизайном корпуса камеры
- Изготовлен из анодированного алюминиевого сплава
- Не затрудняет доступ к элементам управления камерой