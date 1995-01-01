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Дополнительный хват JJC TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R

  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
  • TA-A7CII BLACK для Sony a7C II, a7C R
Код товара:УТ-00082979
Артикул:TA-A7CII BLACK

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

JJC TA-A7CRII BLACK Дополнительный хват для Sony a7C II и a7C R под большой палец, чёрный цвет.

Дополнительный хват под большой палец руки JJC TA-A7CRII BLACK специально разработан для камер Sony a7C II и Sony a7C R. Он обеспечивает безопасный хват во время съемки и добавляет комфорта при удержании камеры. Изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры. Просто установите этот хват в горячий башмак вашей камеры и вы будете наслаждаться комфортом во время съёмки. Дополнительный хват не мешает элементам управления вашей камерой.

Преимущества дополнительного хвата под большой палец для Sony a7C II и a7C R:

  • Хват разработан специально для камер Sony a7C II и Sony a7C R
  • Надежная фиксация во время съемки
  • Обеспечивает комфорт при удержании камеры
  • Устанавливается в горячий башмак камеры
  • Спроектирован в соответствии с дизайном корпуса камеры
  • Изготовлен из анодированного алюминиевого сплава
  • Не затрудняет доступ к элементам управления камерой