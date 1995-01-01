Упор под большой палец JJC TA-A6700 создан специально для камеры Sony a6700. Он обеспечивает более надежный и комфортный захват фотоаппарата в руке во время съемки, что особенно актуально для любителей удерживать камеру одной рукой. Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры, а накладка из силикона в области расположения большого пальца обеспечивает отличное сцепление с поверхностью. Для доступа к дискам на задней панели камеры упор откидывается в сторону. Часть конструкции, которая прилегает к камере, снабжена небольшой накладкой и не оставляет царапин на корпусе.