Крышка JJC Stack Cap 52 (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00060639
Артикул : б/у-Ф1 КС 2022-07-23/04
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
В комплекте: 2 крышки, коробка.
Гарантия 14 дней.
Код товара: 125639
Двухсторонняя металлическая крышка для хранения светофильтров.