Ремень-поплавок JJC ST-8R защищает от потопления фотоаппараты типа Olympus Tough, экшн-камеры, смартфоны (водонепроницаемые или в герметичных чехлах), если вы случайно выроните их из рук. Ремешок выполнен из мягкого материала со вспененным наполнителем, который обеспечивает плавучесть для устройств весом до 320 г.

Специальная застежка позволяет отрегулировать ремешок на узких запястьях (детских, женских). Красный цвет гарантирует хорошую заметность ремешка при поиске упавшей камеры. Рекомендуется для всех видов отдыха на воде: купаний, шноркелинга, серфинга, каякинга и так далее. Максимальная окружность ремешка составляет 30 см.