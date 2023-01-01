Описание

Яркий оранжевый ремень-поплавок JJC ST-6 помогает не потерять фотокамеру при отдыхе в бассейне, аквапарке, на озере или море. Полезный аксессуар как для тех, кто занимается водными видами спорта, так и для тех, кто просто отдыхает на пляже. Ремешок плотно затягивается вокруг кисти, а если камера все же случайно упадет в воду, вы сможете быстро ее подобрать. Тонкий шнурок делает этот ремешок совместимым с широким диапазоном камер, будь то фотоаппараты в подводных чехлах или аквабоксах, экшен-камеры, водонепроницаемые камеры или телефоны.

Система крепления поплавка позволяет быстро отстегнуть его, когда в ремешке нет необходимости.