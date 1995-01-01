Недорогой и функциональный держатель для телефонов шириной от 56 до 105 мм. Широкие выступы зажима позволяют надежно зафиксировать даже телефоны в чехлах. Зажим вращается на 360°, что позволяет снимать как с горизонтальной, так и с вертикальной ориентацией кадра. Холодный башмак позволяет закрепить дополнительный аксессуар: например, внешний микрофон или светодиодный осветитель. Силиконовые накладки обеспечивают качественный захват и не царапают корпус смартфона. Нижнюю часть можно отсоединить для большей компактности: резьбовое гнездо 1/4"-20 на самом зажиме позволяет устанавливать его на штативы, моноподы и другие держатели напрямую. Или вы можете установить в это гнездо какой-либо дополнительный аксессуар, когда зажим находится на поворотном держателе.

Основной материал: АБС пластик