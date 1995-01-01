Защитный чехол JJC серии SA специально разработан для быстрого и лёгкого обёртывания вашей камеры, объектива, вспышки, Nintendo Switch, Steam Deck, ноутбука, iPad и другого чувствительного оборудования, которые могут затем поместится в сумку или кофр, что эффективно защитит ваше устройство от царапин и ударов, но не займет много места. Защитная обёртка имеет четыре узора на ваш вкус: микросхема, фото оборудование, розовое перо и этнический узор. Размер защитной обёртки чехла составляет 50 x 50 см (19,7x19,7 дюйма).

Защитная обёртка изготовлена из высококачественной ткани рипстоп, износостойкая, устойчивая к сминанию и обеспечивает надёжное использование в течение многих лет. Внешняя сторона выполнена из микрофибры которая поможет удалить пятна или разводы на экранах и на корпусе оборудования, а мягкая и гладкая внутренняя подкладка бережно относится к вашему оборудованию.

Ткань очень универсальна, и её невероятно легко заворачивать и открывать. Внешняя и внутренняя части чехла являются взаимно адгезивными и вы можете свободно оборачивать свое оборудование в любую форму. Кроме того, отличная адгезионная способность не нарушается и после стирки. Обёртка защитная поставляется с чехлом для удобной переноски и хранения.

Преимущества мягкой защитной обёртки JJC SA-CL:

Легко оборачивает камеру, объектив, вспышку, игровую консоль, компьютер, планшет или другие ценные вещи

Защищает ваше оборудование от царапин и ударов

Изготовлена из высококачественной ткани рипстоп, износостойкой, прочной устойчивой к сминанию

Внешняя поверхность из микрофибры для удаления пятен или разводов с экранов и корпуса оборудования

Мягкая и гладкая внутренняя подкладка бережно относится к вашему оборудованию

Экстерьер и интерьер имеют взаимоадгезионную конструкцию с большой силой сцепления

Поставляется с чехлом для удобной переноски и хранения

Комплект поставки:

Защитная обёртка x1

Сумка для хранения x1

Совместимость оборудования: