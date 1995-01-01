Чехол-обертка JJC SA-CL для камеры, объектива, планшета, 50x50 см
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Характеристики
Описание
Защитный чехол JJC серии SA специально разработан для быстрого и лёгкого обёртывания вашей камеры, объектива, вспышки, Nintendo Switch, Steam Deck, ноутбука, iPad и другого чувствительного оборудования, которые могут затем поместится в сумку или кофр, что эффективно защитит ваше устройство от царапин и ударов, но не займет много места. Защитная обёртка имеет четыре узора на ваш вкус: микросхема, фото оборудование, розовое перо и этнический узор. Размер защитной обёртки чехла составляет 50 x 50 см (19,7x19,7 дюйма).
Защитная обёртка изготовлена из высококачественной ткани рипстоп, износостойкая, устойчивая к сминанию и обеспечивает надёжное использование в течение многих лет. Внешняя сторона выполнена из микрофибры которая поможет удалить пятна или разводы на экранах и на корпусе оборудования, а мягкая и гладкая внутренняя подкладка бережно относится к вашему оборудованию.
Ткань очень универсальна, и её невероятно легко заворачивать и открывать. Внешняя и внутренняя части чехла являются взаимно адгезивными и вы можете свободно оборачивать свое оборудование в любую форму. Кроме того, отличная адгезионная способность не нарушается и после стирки. Обёртка защитная поставляется с чехлом для удобной переноски и хранения.
Преимущества мягкой защитной обёртки JJC SA-CL:
- Легко оборачивает камеру, объектив, вспышку, игровую консоль, компьютер, планшет или другие ценные вещи
- Защищает ваше оборудование от царапин и ударов
- Изготовлена из высококачественной ткани рипстоп, износостойкой, прочной устойчивой к сминанию
- Внешняя поверхность из микрофибры для удаления пятен или разводов с экранов и корпуса оборудования
- Мягкая и гладкая внутренняя подкладка бережно относится к вашему оборудованию
- Экстерьер и интерьер имеют взаимоадгезионную конструкцию с большой силой сцепления
- Поставляется с чехлом для удобной переноски и хранения
Комплект поставки:
- Защитная обёртка x1
- Сумка для хранения x1
Совместимость оборудования:
- Длина камеры не более 20 см
- Размер объектива не превышает φ108.4 x 260,2 мм
- Портативный компьютер или планшет, размер экрана которого не превышает 15,6 дюйма