✅ Ключевые преимущества:

• Изготовлен из высококачественного полиэстера и совместим с большинством портативных вспышек.

• Изделие эффективно смягчает световой поток и уменьшает резкость теней, обеспечивая более естественное освещение объекта съёмки.

• Конструкция с эластичными крючками, застёжкой-липучкой и противоскользящим краем обеспечивает надёжную фиксацию рассеивателя на вспышке.

• При открытии окон на двух боковых поверхностях рассеиватель может выполнять функцию заполняющего света, распределяя луч на 360 градусов.

• Изделие легко складывается в плоском виде и помещается в прилагаемый чехол для удобного хранения и транспортировки.

• Доступно в трёх размерах: S, M и L.



📋 Основные преимущества: эффективное смягчение и рассеивание света; снижение резкости теней; компактное складывание в чехол; регулируемая эластичная застёжка-липучка; противоскользящий край для надёжной фиксации; совместимость с большинством портативных вспышек; открывающиеся окна для заполняющего света; три размера на выбор.