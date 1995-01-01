Пульт ДУ JJC RF-SWC, для Canon (вместо RS-60E3)
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Характеристики
Описание
JJC RF-SWC – пульт дистанционного управления для камер Canon с разъемом 2.5 мм. Также заменяет собой пульты Pentax CS-205, Contax LA-50, Samsung SR9NX01.
Пульт состоит из трансмиттера и ресивера, он может работать как в проводном, так и в беспроводном режиме. В первом варианте спуск затвора осуществляется нажатием кнопки на подключенном к камере ресивере. Во втором варианте ресивер устанавливается в башмак камеры и подключается к ней по кабелю, а управление осуществляется через трансмиттер. В этом случае доступно 5 режимов срабатывания: один кадр, серия из 3 кадров, неограниченная серия, спуск с задержкой 5 секунд и спуск с выдержкой от руки (bulb).
Пульт работает на частоте 2.4 ГГц, максимальная дистанция составляет 50 метров. Выбор из 16 каналов позволяет предотвратить случайные срабатывания от других приборов. Пульт может одновременно спускать затвор нескольких камер Canon, позволяя получить фотографии одного момента с нескольких ракурсов. Для этого все приемники нужно настроить на 1 канал.
Ресивер можно закрепить как в башмаке (холодном или горячем), так и на штативном винте 1/4"-20. В комплект также входит держатель для трансмиттера (устанавливается на рукоятки диаметром 10~25 мм), синхрокабель с коннекторами 2.5 мм и ремешок для пульта.
Характеристики
Трансмиттер
- Питание: 2 батареи типа ААА
- Вес: 24 г
- Размеры: 120.2 х 29.4 х 16 мм
- Рабочая температура: от 5° до 40° С
Ресивер
- Питание: 2 батареи типа ААА
- Вес: 26 г
- Размеры: 64.5 х 38 х 29 мм
- Рабочая температура: от 5° до 40° С
Совместимые камеры:
- Canon EOS R, EOS RP, EOS R6, EOS R6 Mark II, EOS R8
- Canon EOS R7, EOS R10, EOS R100
- Canon EOS 90D, 80D, 70D, 77D, 60D
- Canon EOS 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D, 760D, 800D
- Canon EOS 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 2000D
- Canon EOS M5, EOS M6, EOS M6 Mark II
- Powershot G10, G11, G12, G16, G5 X, G3 X, G1 X, G1 X Mark II, G1 X Mark III
- Powershot SX50, SX60, SX70
- Другие камеры Canon, Pentax, Contax, Samsung с разъемом 2.5 мм