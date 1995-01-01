JJC RF-SWC – пульт дистанционного управления для камер Canon с разъемом 2.5 мм. Также заменяет собой пульты Pentax CS-205, Contax LA-50, Samsung SR9NX01.

Пульт состоит из трансмиттера и ресивера, он может работать как в проводном, так и в беспроводном режиме. В первом варианте спуск затвора осуществляется нажатием кнопки на подключенном к камере ресивере. Во втором варианте ресивер устанавливается в башмак камеры и подключается к ней по кабелю, а управление осуществляется через трансмиттер. В этом случае доступно 5 режимов срабатывания: один кадр, серия из 3 кадров, неограниченная серия, спуск с задержкой 5 секунд и спуск с выдержкой от руки (bulb).

Пульт работает на частоте 2.4 ГГц, максимальная дистанция составляет 50 метров. Выбор из 16 каналов позволяет предотвратить случайные срабатывания от других приборов. Пульт может одновременно спускать затвор нескольких камер Canon, позволяя получить фотографии одного момента с нескольких ракурсов. Для этого все приемники нужно настроить на 1 канал.

Ресивер можно закрепить как в башмаке (холодном или горячем), так и на штативном винте 1/4"-20. В комплект также входит держатель для трансмиттера (устанавливается на рукоятки диаметром 10~25 мм), синхрокабель с коннекторами 2.5 мм и ремешок для пульта.

Характеристики

Трансмиттер

Питание: 2 батареи типа ААА

Вес: 24 г

Размеры: 120.2 х 29.4 х 16 мм

Рабочая температура: от 5° до 40° С

Ресивер

Питание: 2 батареи типа ААА

Вес: 26 г

Размеры: 64.5 х 38 х 29 мм

Рабочая температура: от 5° до 40° С

Совместимые камеры: