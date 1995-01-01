Пульт ДУ JJC RF-SWA для Canon (вместо RS-80N3)
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Характеристики
Описание
JJC RF-SWA – пульт дистанционного управления для камер Canon с трехконтактным разъемом N3. Пульт состоит из трансмиттера и ресивера, он может работать как в проводном, так и в беспроводном режиме. В первом варианте спуск затвора осуществляется нажатием кнопки на подключенном к камере ресивере. Во втором варианте ресивер устанавливается в башмак камеры и подключается к ней по кабелю, а управление осуществляется через трансмиттер. В этом случае доступно 5 режимов срабатывания: один кадр, серия из 3 кадров, неограниченная серия, спуск с задержкой 5 секунд и спуск с выдержкой от руки (bulb).
Пульт работает на частоте 2.4 ГГц, максимальная дистанция составляет 50 метров. Выбор из 16 каналов позволяет предотвратить случайные срабатывания от других приборов. Пульт может одновременно спускать затвор нескольких камер Canon, позволяя получить фотографии одного момента с нескольких ракурсов. Для этого все приемники нужно настроить на 1 канал.
Ресивер можно закрепить как в башмаке (холодном или горячем), так и на штативном винте 1/4"-20. В комплект также входит держатель для трансмиттера (устанавливается на рукоятки диаметром 10~25 мм), синхрокабель с коннектором N3 и ремешок для пульта.
Характеристики
Трансмиттер
- Питание: 2 батареи типа ААА
- Вес: 24 г
- Размеры: 120.2 х 29.4 х 16 мм
- Рабочая температура: от 5° до 40° С
Ресивер
- Питание: 2 батареи типа ААА
- Вес: 26 г
- Размеры: 64.5 х 38 х 29 мм
- Рабочая температура: от 5° до 40° С
Список совместимых моделей:
- EOS R1, EOS R3, EOS R5, EOS R5 Mark II
- EOS 10D, EOS 20D, EOS 20Da, EOS 30D, EOS 40D, EOS 50D,
- EOS 7D, EOS 7D Mark II,
- EOS 6D, EOS 6D Mark II,
- EOS 5D, EOS 5D Mark II, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark IV, EOS 5DS, EOS 5DS R,
- EOS 1D, EOS 1D MARK II, EOS 1D Mark II N, EOS 1D Mark III, EOS 1D Mark IV, EOS 1Ds, EOS 1Ds MARK II, EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X, EOS 1D X Mark II, EOS 1D X Mark III
- пленочные EOS 1V, EOS 3, D30, D60
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