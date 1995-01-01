Чехол для компактной камеры JJC OC-R1BK с двумя карманами, неопрен, черный
Код товара:УТ-00082998
Артикул:OC-R1BK
Товар не найден
Характеристики
ЦветЧерный
Чехол дляКомпактных камер
Описание
Черный неопреновый чехол предназначен для компактных камер. Выполненный из мягкого и эластичного неопрена, чехол эффективно защитит вашу камеру от ударов и царапин. Он оснащен двумя дополнительными карманами для переноски аккумулятора, карты памяти или устройства чтения карт. Для удобства использования чехол открывается и закрывается с помощью липучки. Конструкция позволяет фотографу быстро получить доступ к камере. Этот тонкий и элегантный чехол станет незаменимым помощником для вашей фотокамеры.
Преимущества неопренового чехла JJC OC-R1BK:
- Специально разработан для компактных камер, тонкий и элегантный
- Изготовлен из мягкого, эластичного и долговечного неопрена
- Эффективно защищает камеру от ударов и царапин
- Легко открывается и закрывается креплением на липучке
- Два дополнительных кармана для переноски аккумулятора, карты памяти или картридера
- Подходит для камеры с объективом размером до 113 x 66 x 39 мм (Ш x В x Г)
Неполный список совместимых по размеру фотокамер:
- Sony RX100, RX100II, RX100III, RX100IV, RX100V, RX100VA, RX100VI, RX100VII, ZV-1
- Ricoh GR, GR II, GR III, GR IIIx
- Olympus TG-1, TG-2, TG-3, TG-4, TG-5, TG-6, TG-7
- Canon G7 X, G7 X Mark II, G7 X Mark III, SX720
- Panasonic TS30
- Fujifilm XF10