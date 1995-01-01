Серый неопреновый чехол предназначен для компактных камер. Выполненный из мягкого и эластичного неопрена, чехол эффективно защитит вашу камеру от ударов и царапин. Он оснащен двумя дополнительными карманами для переноски аккумулятора, карты памяти или устройства чтения карт. Для удобства использования чехол открывается и закрывается с помощью липучки. Конструкция позволяет фотографу быстро получить доступ к камере. Этот тонкий и элегантный чехол станет незаменимым помощником для вашей фотокамеры.

Преимущества неопренового чехла JJC OC-R1BG:

Специально разработан для компактных камер, тонкий и элегантный

Изготовлен из мягкого, эластичного и долговечного неопрена

Эффективно защищает камеру от ударов и царапин

Легко открывается и закрывается креплением на липучке

Два дополнительных кармана для переноски аккумулятора, карты памяти или картридера

Подходит для камеры с объективом размером до 113 x 66 x 39 мм (Ш x В x Г)

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