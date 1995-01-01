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Чехол для компактной камеры JJC OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый

  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
  • OC-R1BG с двумя карманами, неопрен, серый
Код товара:УТ-00082999
Артикул:OC-R1BG

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Серый неопреновый чехол предназначен для компактных камер. Выполненный из мягкого и эластичного неопрена, чехол эффективно защитит вашу камеру от ударов и царапин. Он оснащен двумя дополнительными карманами для переноски аккумулятора, карты памяти или устройства чтения карт. Для удобства использования чехол открывается и закрывается с помощью липучки. Конструкция позволяет фотографу быстро получить доступ к камере. Этот тонкий и элегантный чехол станет незаменимым помощником для вашей фотокамеры.

Преимущества неопренового чехла JJC OC-R1BG:

  • Специально разработан для компактных камер, тонкий и элегантный
  • Изготовлен из мягкого, эластичного и долговечного неопрена
  • Эффективно защищает камеру от ударов и царапин
  • Легко открывается и закрывается креплением на липучке
  • Два дополнительных кармана для переноски аккумулятора, карты памяти или картридера
  • Подходит для камеры с объективом размером до 113 x 66 x 39 мм (Ш x В x Г)

Неполный список совместимых по размеру фотокамер:

  • Sony RX100, RX100II, RX100III, RX100IV, RX100V, RX100VA, RX100VI, RX100VII, ZV-1
  • Ricoh GR, GR II, GR III, GR IIIx
  • Olympus TG-1, TG-2, TG-3, TG-4, TG-5, TG-6, TG-7
  • Canon G7 X, G7 X Mark II, G7 X Mark III, SX720
  • Panasonic TS30
  • Fujifilm XF10