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Ремень JJC NS-N нашейный, неопреновый, черный (уцененный)

  • NS-N нашейный, неопреновый, черный
  • NS-N нашейный, неопреновый, черный
  • NS-N нашейный, неопреновый, черный
  • NS-N нашейный, неопреновый, черный
  • NS-N нашейный, неопреновый, черный
Код товара:УТ-00086026
Артикул:NS-N (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Недорогой классический плечевой ремень для камеры. Средняя часть выполнена из мягкого неопрена, комфортного для длительного ношения. Стропы из полиэстера, декоративная отделка из искусственной кожи. Подходит для всех камер со стандартными широкими проушинами под стропу.