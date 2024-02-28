Светофильтр JJC NDV (ND2-ND400) 49mm (Like NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073691 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28



Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации 1 290 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Тип светофильтра нейтрально-серый

Особенности переменная плотность

Диаметр 49 мм Код товара: 138691

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : следы эксплуатации.

Комплектация: фильтр, коробка.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.